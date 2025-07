Nkunku proposto, Inter in ascolto ma da superare 2 ostacoli – CdS

L’Inter è alla ricerca di un attaccante che sappia saltare l’uomo e creare superiorità, ecco perché al club nerazzurro è stato proposto il francese Nkunku. Ecco cosa filtra secondo il Corriere dello Sport.

PROFILO – Tra le stanze di Viale della Liberazione è iniziato a girare il nome di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea e della nazionale francese. L’Inter, infatti, è alla ricerca di un profilo di questo tipo. Ossia di un centravanti diverso da quelli presenti attualmente in rosa: rapido, bravo nell’uno contro, capace di creare superiorità e di avere inventiva. Nkunku ovviamente rientra in un questo identikit. Il ragazzo è stato proposto, anche perché la sua posizione al Chelsea è fortemente in bilico. L’Inter è in ascolto, ma per arrivare all’ex Lipsia ci sono un paio di ostacoli non banali da dover superare.

I due ostacoli per arrivare a Nkunku: al momento l’Inter lo mette in stand-by

OSTACOLI – Il primo ostacolo per arrivare a Nkunku è ovviamente la valutazione del Chelsea. Il francese è valutato dai londinesi sui 45-50 milioni di euro e ad oggi i Blues non hanno aperto al prestito, bensì solamente ad una cessione a titolo definitivo. A quelle cifre per l’Inter sarà impossibile arrivarci, senza almeno qualche cessione importante. Il secondo problema è l’ingaggio, in quanto Nkunku guadagna a Londra una cifra superiore ai sei milioni di euro a stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno