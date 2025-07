Nkunku-Inter operazione complicata. Costi altissimi – SI

Christopher Nkunku è uno dei giocatori che l’Inter ha sondato per migliorare il suo reparto offensivo. I costi sono altissimi, Alfredo Pedullà ne parla su Sportitalia.

CESSIONI – Alfredo Pedullà riassume la situazione in casa nerazzurra relativa alle cessioni: «Buchanan è un’operazione da 7-8 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. L’Inter vuole più di 10 milioni, c’è la volontà del ragazzo e il club nerazzurro manterrà il controllo del cartellino tramite una clausola di recompra. Su Asllani non c’è soltanto il Betis, il ragazzo sta prendendo tempo per capire ciò che vuole fare. Stankovic-Club Brugge si va avanti, perciò queste sono tre operazioni in uscita molto importanti»

Nkunku-Inter e non solo! Le operazioni in entrata

POTENZIALI ACQUISTI – Diversi profili gravitano intorno a viale della Liberazione, Pedullà fa chiarezza a riguardo: «Ederson è un investimento da 60 milioni, sarebbe fondamentale l’addio di Calhanoglu. La Turchia non c’è, ma vediamo. Non è una situazione semplice vista la discussione. Per Rios non ci sono trattative, la Roma si è fermata dopo aver saputo le cifre. Si è parlato infine di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea. Ci sono stati Bayern Monaco e Arsenal, è stato accostato ai nerazzurri. La richiesta dei Blues va dai 50 milioni di euro in su»