Nkunku? L’Inter ha un’altra priorità! Asensio verso una precisa direzione – SI

Negli ultimi giorni i nomi di Christopher Nkunku e Marco Asensio sono stati accostati all’Inter, che dovrebbe rinforzare il pacchetto offensivo prima dell’inizio della stagione. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, esprime il proprio parere sui due interessi di mercato.

PRIORITÀ – Con un video pubblicato sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà aggiorna gli amanti del calcio mercato sulle ultime notizie riguardanti l’Inter: «Non ho novità sull’Inter, non ho novità su Asensio, che ha espresso il desiderio di andare da Mourinho al Fenerbache. Per altri nomi, tipo Nkunku, che valgono 50 milioni di euro non è questo il momento. L’Inter sta lavorando per gli esuberi e li dovrà fare, soprattutto Sebastiano Esposito».

Nkunku, Asensio e non solo. L’Inter si concentra sulle uscite!

DESTINAZIONE – Alfredo Pedullà prosegue il suo discorso legato agli esuberi, spiegando: «Vedremo cosa deciderà di fare Asllani che, per me legittimamente, vuole scegliere l’eventuale destinazione. È giusto che sia lui a scegliere e non è giusto che gli dicano “vai”. Se gli dici “vai” fai una cosa poco carina, perchè Asllani è un ragazzo di grande professionalità e anche di grandi contenuti se dovesse giocare con una certa continuità. Per Dumfries, fino al 15 di luglio dobbiamo restare aggrappati a questa storia perché dopo partirà un altro mercato».