Nicolussi Caviglia-Inter, un vantaggio! E su Asllani c’è un club inglese – TS

L’Inter ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia. E occhio alla possibile cessione di Kristjan Asllani, su cui c’è una società inglese.

SULLA LISTA – In casa Inter si guarda anche al futuro e nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Hans Nicolussi Caviglia. A tal proposito, venerdì sera allo Stadio Grande Olimpico di Torino, era presente uno scout nerazzurro per osservare da vicino al prova del centrocampista classe 2000. Il ragazzo sta disputando un’ottima stagione in Laguna, tanto da aver realizzato quattro gol e tre assist finora in campionato. Numeri sicuramente non banali, per uno che di mestiere fa il vertice basso davanti la difesa. Nel caso in cui dovesse partire Asllani, allora l’Inter potrebbe accelerare sul giocatore nato in Aosta. Per quanto riguarda, l’albanese, a gennaio si erano registrati gli interessi di Fiorentina e West Ham, mentre adesso piace anche al Bournemouth.

Nicolussi Caviglia piace all’Inter, che col Verona ha ottimi rapporti

LA SITUAZIONE – Nicolussi Caviglia è ormai un giocatore a pieno titolo del Venezia, che lo ha preso per circa 3,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus in caso di salvezza dalla Juventus in estate. A gennaio è scattato anche l’obbligo di riacquisto. La Juventus, dunque, ha perso il controllo sul ragazzo, anche se mantiene ancora il 10% su una eventuale rivendita. L’Inter lo osserva e in caso di trattativa col Venezia ha un discreto vantaggio. Infatti, i rapporti tra le due dirigenze sono più che ottimi, visti i tanti affari avvenuti nell’ultimo anno: Oristanio, Filip Stankovic, Franco Carboni, Andrei Ionut Radu.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira