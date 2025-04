Nico Paz più vicino al Como? Real Madrid attende il nuovo allenatore!

Nico Paz è stato a lungo accostato all’Inter nell’ottica di un suo possibile trasferimento a Milano in estate: in questo momento, l’ipotesi più probabile è che resti al Como anche nella prossima stagione.

IL PUNTO – Nico Paz si avvicina alla permanenza al Como anche nel 2025-2026. La strategia del club lariano è chiara, stante la consapevolezza del ruolo centrale dell’argentino nello scacchiere tattico di Cesc Fabregas. L’operazione volta a convincere il Real Madrid a non esercitare l’opzione di riscatto nei confronti di Nico Paz nella prossima estate è già iniziata, con il tecnico catalano a rappresentare il principale protagonista di una campagna che sembra produrre i suoi frutti.

Nico Paz, il Como punta su Fabregas per ottenere la certezza della sua permanenza

LA TENDENZA – Come riportato da Fabrizio Romano, il Como è ora più vicino a ottenere il sì definitivo del Real Madrid alla permanenza dell’argentino in Lombardia. A mancare è un ultimo tassello che prescinde dalla bontà della campagna condotta dai lariani sul punto: l’orientamento del prossimo allenatore delle merengues. Che si tratti di Xabi Alonso o di un altro tecnico, quel che è certo è che Carlo Ancelotti non siederà sulla panchina dei blancos nella prossima stagione. La parola definitiva sul futuro di Nico Paz spetterà a colui che eserciterà questa funzione, con l’Inter che appare ora davvero defilata nella corsa al talento argentino. Le soluzioni più plausibili appaiono infatti due: permanenza al Como o ritorno, questa volta in pianta stabile, al Real Madrid.