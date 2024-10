Nico Paz suggestione per l’Inter? Grosso ostacolo tattico

Nico Paz continua a incantare in questo suo inizio di Serie A con la maglia del Como. Ultimo, ma non per importanza, il gol di oggi nella gara contro il Parma. Su di lui anche la suggestione Inter, sebbene ci sia un grosso ostacolo tattico in vista di un suo ipotetico arrivo a Milano.

SUGGESTIONE – Argentino (ma nato in Spagna), con il padre amico di Javier Zanetti e nato a Bahía Blanca come il capitano Lautaro Martinez. Insomma, Nico Paz ha un profilo che sprizza Inter da tutti i pori. E anche in campo sta dimostrando sempre di più di poter essere un giovane prospetto con il livello da grande squadra. Con la maglia del Como il giocatore arrivato in estate dal Real Madrid sta stupendo tutti. Sette le presenze fin qui nel campionato di Serie A, con tre assist e un gol – quello di oggi contro il Parma – all’attivo. Insomma, un profilo decisamente interessante, visto anche il suo impatto nella sua prima esperienza in un campionato maggiore, dal momento che in Spagna non ha mai vestito la camiseta blanca nella Liga Spagnola. Prestazioni, le sue, che hanno attirato già su di sé gli occhi attenti dei grandi club italiani. Inter, naturalmente, compresa.

Nico Paz, per l’Inter una vera e propria suggestione di mercato. Ma resta un grosso ostacolo tattico

OSTACOLO – Il nome di Nico Paz scalda sicuramente anche e soprattutto per il futuro data la sua giovane età (parliamo di un classe 2004). Ma per l’Inter non sembra essere, tuttavia, un profilo ideale a livello tattico. Ormai lo sappiamo: già dai tempi di Antonio Conte e, a seguire, con la guida tecnica di Simone Inzaghi, il modulo della squadra è ben fisso sul 3-5-2. Il che causerebbe non poche difficoltà nel trovare la collocazione tattica precisa per Nico Paz. L’argentino, nel Como, gioca infatti come trequartista alle spalle dell’unica punta del 4-2-3-1 schierato da Cesc Fabregas. Varrebbe la pena, quindi, fare un importante investimento su di lui, nonostante la suggestione di mercato?