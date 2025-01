Nico Paz+Ricci, il derby tra Inter e Milan è triplo. Il punto – TS

Non solo Nico Paz, anche Samuele Ricci è sul taccuino di Inter e Milan per la finestra estiva di calciomercato. Oltre alla sfida sul campo, le due meneghine ambiscono ad affrontarsi anche sul mercato.

LA SITUAZIONE – Nico Paz, Samuele Ricci e la finale di Supercoppa Italiana di domani 6 gennaio: il derby tra Inter e Milan si gioca su tre contesti diversi. Per quanto riguarda il campo, il match di Riyadh consegnerà a una delle due il primo trofeo stagionale per un club italiano. Sul mercato, invece, non si registrano segnali di una volontà delle due compagini di operare a gennaio. Piuttosto, l’interesse verso i due centrocampisti riguarderebbe un possibile affondo da compiere in estate.

Nico Paz e Ricci: intreccio di mercato per Inter e Milan

LO SCENARIO – Attualmente, l’Inter è apparsa più interessata a Nico Paz che a Ricci, per una questione di caratteristiche da ricercare in rosa. Al contrario, per il Milan si è parlato maggiormente dell’italiano, piuttosto che dell’argentino, perché i rossoneri stanno cercando un calciatore in grado di agire in una posizione meno avanzata del centrocampo. Ma lo scenario potrebbe mutare.

LE SUGGESTIONI – Sia l’Inter che il Milan, infatti, studiano la possibilità di effettuare delle modifiche sostanziali a centrocampo. Nel caso nerazzurro, ciò potrebbe avvenire nel caso di cessione di Davide Frattesi a una cifra elevata, in presenza di sua richiesta in tal senso. Ciò potrebbe spingere l’Inter ad approfondire i contatti per Ricci in funzione di vice-Barella. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, Nico Paz rappresenta un’importante suggestione nell’ottica di un suo inserimento nel nucleo dei tre giocatori offensivi alle spalle dell’unica punta. Il futuro può decidersi oggi. I contatti tra le parti per definire eventuali trattative estive potrebbero iniziare a breve.

Fonte: Stefano Masini – TuttoSport