Nico Paz, il Real Madrid non lo recompra! Assalto Inter rinviato

Nico Paz continuerà a vestire la maglia del Como anche nella prossima stagione. Il giovane talento argentino, reduce da un’annata positiva in riva al lago, non farà ritorno al Real Madrid quest’estate: oggi, infatti, è scaduto ufficialmente il diritto di recompra da parte dei Blancos, fissato a 9 milioni di euro.

AL COMO – Come stabilito dagli accordi tra Como e Real Madrid al momento della cessione, i madrileni potranno esercitare nuovamente una clausola di riacquisto tra dodici mesi, e in alternativa anche nel 2027, ma a condizioni differenti. La scadenza odierna chiude dunque ogni spiraglio immediato per un ritorno del giocatore a Valdebebas, e di riflesso anche per l’Inter, che negli ultimi mesi aveva manifestato un concreto interesse per il classe 2004. Di conseguenza, il futuro del centrocampista resta legato al club lariano, almeno fino all’estate del 2026.

Nico Paz resta al Como, (per ora) niente Inter

– La società di Viale della Liberazione sperava in un intervento del Real per riportare Paz in Spagna, così da potersi poi inserire in una trattativa in seconda battuta. Ma i tempi non sono maturi. Il Como, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli, se non nel caso in cui si concretizzi una clausola già scritta nero su bianco. Nico Paz ha dimostrato grande maturità tecnica e caratteriale nel suo primo anno tra i professionisti, risultando tra i protagonisti della promozione in Serie A del Como. L’Inter dovrà mettere da parte, almeno per ora, il sogno di portarlo a Milano. Salvo sorprese, ogni discorso verrà rimandato all’estate del 2026.