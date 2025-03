Nico Paz, Real Madrid e Como più vicini. Inter può virare a Est!

Nico Paz è il grande obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate: gli ultimi aggiornamenti raccontano di un avvicinamento delle posizioni di Como e Real Madrid, con i nerazzurri che possono solo guardare dall’esterno all’evoluzione di tale scenario.

LA SITUAZIONE – Per Nico Paz sembra delinearsi una situazione nella quale il Real Madrid potrebbe soddisfare le ambizioni del Como per la prossima annata, con l’Inter che si vedrebbe invece obbligata a virare su altri obiettivi. Ciò è quanto emerge dalle ricostruzioni di Gianluca Di Marzio, secondo il quale i blancos e i lariani si starebbero per accordare per la permanenza dell’argentino a Como per un altro anno. Tale scenario vedrebbe i nerazzurri impossibilitati a regalare al proprio tecnico Simone Inzaghi, grande estimatore del classe 2004, il gioiello da cui richiesto per la prossima annata.

Nico Paz si allontana? L’Inter può focalizzarsi su un altro obiettivo

POSSIBILE OPZIONE – Nico Paz non è l’unico profilo su cui l’Inter sta concentrando la sua attenzione in vista della prossima annata. In tal senso, un altro nome seguito con interesse dai nerazzurri è quello di Arda Guler, anch’egli legato al Real Madrid. A differenza del caso dell’argentino, per il turco l’Inter troverebbe una strada meno impervia, stante l’assenza di un “terzo incomodo” come il Como. Il calciatore classe 2005 vedrebbe molto positivamente l’idea di trasferirsi in Italia, in particolar modo in un club di spessore come quello meneghino.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter deve dunque riflettere con attenzione sul futuro. Attendere oltremodo per Nico Paz potrebbe rivelarsi controproducente, stante il rischio di lasciarsi scappare un potenziale top come Guler. L’idea secondo cui l’argentino possa restare al Como anche il prossimo anno non deve essere vista solo in termini negativi, da parte dei nerazzurri. Essa, infatti, potrebbe comportare l’affondo per un calciatore potenzialmente in grado di fare la differenza in Italia e in Europa.