Nico Paz piace all’Inter: tra amicizie e clausole complicate. Il punto su tutto

L’Inter sta monitorando con grande attenzione il profilo di Nico Paz, giovane talento argentino attualmente in forza al Como. La trattativa per portarlo in nerazzurro, così come specificato anche da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, però, non è semplice. L’esperto di mercato fa chiarezza su tutto.

GRANDE RAPPORTO – Uno degli elementi chiave che potrebbero favorire l’Inter nella corsa a Nico Paz è il rapporto tra Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del giovane centrocampista ed ex difensore della nazionale argentina. I due sono amici di vecchia data e questa relazione potrebbe rappresentare un fattore determinante nella volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’interesse nerazzurro non è solo una suggestione, ma una pista concreta. La dirigenza interista considera Nico Paz un rinforzo ideale per il futuro e sta valutando le possibili mosse per superare gli ostacoli burocratici e finanziari legati alla sua situazione.

SITUAZIONE COMPLICATA – l principale nodo da sciogliere riguarda il contratto che lega Nico Paz al Como e, indirettamente, ancora al Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno ceduto il giovane talento al club lombardo la scorsa estate per 6 milioni di euro, ma si sono garantiti un diritto di recompra attraverso tre clausole distinte: 8 milioni nel 2025, 9 nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Questa condizione mette il Real Madrid in una posizione di vantaggio rispetto a qualsiasi altra società interessata al giocatore. Se i madrileni decidessero di esercitare la recompra, potrebbero poi scegliere di riportarlo a casa, lasciarlo in prestito o rivenderlo a una cifra più alta.

L’Inter attende eventuali mosse dal Real Madrid per Nico Paz

PROSSIMI STEP – L’Inter, consapevole di questa dinamica, sta osservando con attenzione l’evolversi della situazione. Il club di Viale della Liberazione sa che il Real Madrid potrebbe decidere di riportare Paz in Spagna, ma allo stesso tempo spera di sfruttare la volontà del giocatore per convincere i Blancos a cederlo direttamente ai nerazzurri. Il tempo, però, non gioca a favore di una chiusura immediata della trattativa. Il Real Madrid potrebbe aspettare per massimizzare il valore del giocatore e capire se potrà inserirlo nei propri piani futuri. L’Inter, dal canto suo, farà leva sulla volontà del centrocampista e sulla storica amicizia tra Zanetti e Pablo Paz per guadagnare una posizione privilegiata nella corsa al talento argentino.

Fonte: Fabrizio Romano – Canale YouTube