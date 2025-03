Nico Paz, partita a scacchi. L’Inter può andare incontro al Real Madrid!

Nico Paz rappresenta uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Sul calciatore, i piani del Como sono chiari: convincere il Real Madrid a rinunciarvi definitivamente.

IL PUNTO – Nico Paz è al centro di una partita a scacchi che vede Inter e Como come protagonisti attivi e il Real Madrid, per il momento, come spettatore passivo. La situazione attuale è ben definita, con il Como che si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri in base alla presenza di un canale già aperto con le merengues per discutere del futuro dell’argentino. Anche se il Real Madrid può effettivamente decidere di riportare definitivamente Nico Paz alla base, i lariani hanno la possibilità di imbastire una trattativa che possa soddisfare il proprio interesse (alla permanenza di Paz in Lombardia) e quello dei blancos (sul piano della remunerazione economica).

Nico Paz, l’Inter sfrutta l’asso Zanetti per provare a realizzare il suo proposito

LA STRATEGIA – L’Inter sta agendo con pazienza e attenzione, lavorando sul “consenso” della famiglia Paz per creare i presupposti di un approdo dell’argentino a Milano. Come evidenziato dai molteplici incontri tra Pablo (il padre di Nico) e Javier Zanetti, ma anche dalla mancata chiusura della dirigenza nerazzurra a un affare estivo, il piano è in atto. Che esso possa essere attuato concretamente è un altro discorso, dato che la decisione ultima spetta a un club per nulla flessibile in sede di negoziazioni.

ULTIMA PAROLA – A decidere il futuro di Nico Paz sarà il Real Madrid, squadra che si è riservata la possibilità di esercitare l’opzione di riacquisto nel 2025 o 2026. Il tentativo di Inter e Como di sottrarre il gioiello argentino alle merengues potrebbe scontrarsi con una volontà contraria della squadra iberica. Ecco perché l’idea di concedere ai blancos la possibilità di un riacquisto tra qualche stagione potrebbe rappresentare la chiave, a favore dell’Inter, per realizzare il suo proposito. Regalandosi, anche se con il rischio di perderlo dopo qualche anno, un diamante da esibire nei palcoscenici nazionali e internazionali.