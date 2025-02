Nico Paz obiettivo dell’Inter, ma il Como valuta la contro-mossa – TS

L’Inter continua a guardare al futuro e, tra le possibili mosse per il centrocampo, secondo Tuttosport il nome di Nico Paz rimane in cima alla lista dei desideri per il dopo Henrikh Mkhitaryan.

PROSSIMO OBIETTIVO – Nico Paz sta impressionando con il Como in Serie A ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. Ma l’operazione per portarlo in nerazzurro si preannuncia tutt’altro che semplice, soprattutto per la volontà del Como di trattenerlo e per il controllo che il Real Madrid ancora esercita sul giocatore.

CONTRO-MOSSA – Nico Paz è stato ceduto dal Real Madrid al Como la scorsa estate per 6 milioni di euro, ma i Blancos hanno mantenuto un diritto di recompra fissato a 12 milioni, oltre a una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ora, però, il club lombardo vuole provare a rompere il legame con il Real, proponendo un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro per eliminare le clausole e acquisire il totale controllo del cartellino. Se questa operazione dovesse andare in porto, il Como diventerebbe l’unico padrone del destino di Paz.

Non solo Nico Paz, anche Ricci obiettivo dell’Inter

A CENTROCAMPO – Se da un lato l’affare Nico Paz potrebbe complicarsi, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Oltre al giovane talento argentino, il club nerazzurro continua a monitorare Ricci, centrocampista del Torino che piace anche al Milan e che potrebbe diventare un’alternativa più accessibile nel mercato estivo. La strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta chiara: garantire un ricambio generazionale di qualità a centrocampo, con l’obiettivo di affiancare a Barella, Calhanoglu e Frattesi un giovane talento pronto a raccogliere l’eredità di Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini