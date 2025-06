Nico Paz, non solo Inter e Real Madrid! Spunta la big di Premier League

Continua a tenere banco in mezza Europa il nome di Nico Paz. Il centrocampista argentino è sul taccuino delle big europee, tra cui anche l’Inter.

INTERESSE – Il nome di Nico Paz, una delle rivelazioni del Como e dell’intera Serie A, è destinato a scaldare il mercato estivo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Manchester United starebbe valutando un possibile trasferimento del centrocampista argentino classe 2004. Il ventenne ha attirato l’interesse di diversi club, in particolare del Real Madrid, che potrebbe attivare la clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro per riportarlo in Spagna. Ma i Red Devils sono pronti a inserirsi nella corsa, monitorando da vicino gli sviluppi e valutando un affondo nel caso si aprisse uno spiraglio.

Nico Paz, il suo nome brilla! Anche il Manchester United ci punta

ITALIA – Anche l’Inter ha mostrato interesse per Paz: il vicepresidente Javier Zanetti accoglierebbe volentieri il giovane connazionale, che si troverebbe in ottima compagnia con Lautaro Martinez. L’ex capitano dell’Inter è anche in buoni contatti con il papà del centrocampista. Intanto, il nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, sembra apprezzare molto il profilo del nazionale argentino e potrebbe spingere per riportarlo alla base, ma la concorrenza per Nico Paz è sempre più agguerrita.