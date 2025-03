Nico Paz sul mercato? Ludi (ds Como) confessa: «Nessuna telefonata!»

Qual è la situazione sul mercato per Nico Paz? Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como, fa il punto sul giovane attenzionato dall’Inter e su un altro talento.

I DUE GIOIELLI – In campo alle ore 18.00 Roma-Como per la ventisettesima giornata di Serie A. Poco prima della gara il direttore sportivo del club lariano, Carlalberto Ludi, risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24. Il focus è, principalmente, sui due talenti Nico Paz e Assane Diao. Noto l’interesse dell’Inter per il primo e sempre più protagonista il secondo, autore del gol che ha fatto rallentare il Napoli della penultima gara di campionato. Ecco il parere di Ludi sui due giovani e sulle loro prospettive di mercato.

Nico Paz e Diao, il punto sul mercato del direttore sportivo del Como Ludi

AMBIZIONE – Incalzato dai giornalisti, Carlalberto Ludi dichiara: «Se ho ricevuto più telefonate per Nico Paz o per Assane Diao nelle ultime settimane? Fortunatamente nessuna delle due, quindi siamo a posto. Siamo focalizzati su questa seconda parte di campionato, loro sono ragazzi splendidi. Al di là del talento, io parlo sempre dell’ambizione e della voglia di lavorare che hanno. E, soprattutto, sottolineo il contesto che abbiamo creato. Se due ragazzi così giovani riescono subito a performare in Serie A, vuol dire che c’è un supporto dietro abbastanza importante. Questo è un altro aspetto di questo Como».