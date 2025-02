Nico Paz, lontana la pista Inter? Il Real Madrid spinge per il ritorno

Nico Paz è il giocatore su cui c’è la maggiore attenzione da parte dell’Inter. Il talento argentino ha illuminato anche l’Artemio Franchi, ma i nerazzurri ricevono una pessima notizia da Marca.

INTERESSE – Quello dell’Inter per Nico Paz non è solamente un interesse. La dirigenza meneghina lo segue con attenzione e vuole intavolare una trattativa per portarlo in estate a Milano. Il talento argentino sarebbe perfetto per il futuro nerazzurro, che prevede il rispetto della linea verde in termini di acquisti imposta dalla proprietà americana Oaktree. Il problema per il suo arrivo però è un altro e riguarda il club che detiene il diritto di riacquisto: il Real Madrid.

Nico Paz e il destino a Madrid…

VICINO! – Il Real Madrid ha intenzione di richiamare Nico Paz a fine stagione per regalargli la maglia blancos. I piani della squadra spagnola sono chiari: vogliono spendere 9 milioni di euro, il prezzo per la recompra, e riportare il giocatore argentino alla base. Carlo Ancelotti era convinto fosse già pronto per quest’anno, ora nessuno ha più dubbi sulle qualità del centrocampista. Il Como può far poco qualora il Real Madrid eserciti il diritto di riacquisto, l’Inter può far ancora meno. Proprio nel giorno in cui Paz ha deliziato il calcio italiano con un gol spettacolare al Franchi, da Marca arriva la notizia di un probabile addio.