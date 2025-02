Nico Paz, l’Inter c’è ma una squadra resta ancora in vantaggio. Como riflette

Nico Paz è uno dei giovani talenti più interessanti della Serie A e continua a stupire con le sue prestazioni nel Como. Il centrocampista sta attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui Inter, Arsenal e Real Madrid. Una squadra ad oggi è in vantaggio.

UNA IN VANTAGGIO – Il Real Madrid, secondo il giornalista di Diario AS Ekrem Konur, sarebbe in vantaggio per assicurarsi Nico Paz, grazie a una clausola di recompra ancora valida. L’Inter osserva con interesse l’evoluzione della situazione di Nico Paz, consapevole della concorrenza di altri club e soprattutto della posizione del Real Madrid, che potrebbe decidere di riportare il giocatore in Spagna già nella prossima estate.

Carta Argentina per l’Inter! Anche l’Arsenal c’è

FATTIBILE? – Il Como, dal canto suo, avrebbe voluto anticipare le mosse del Real Madrid e garantirsi la permanenza del talento argentino, ma la possibilità che ciò accada appare sempre più difficile. L’Inter, grazie agli ottimi rapporti con il calcio argentino, potrebbe comunque provare a inserirsi nella corsa al giocatore, forte anche della presenza di riferimenti importanti per Nico Paz come Lautaro Martínez e Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro. La lunga tradizione di argentini che hanno scritto la storia dell’Inter potrebbe essere un fattore a favore dei milanesi. Nico Paz sta vivendo una stagione da protagonista con il Como, dimostrando grande personalità nonostante la giovane età. Anche nell’ultima partita contro la Juventus (persa 1-2 dai lariani), il giovane argentino si è distinto, impegnando più volte il portiere bianconero Di Gregorio e confermando di essere un giocatore capace di fare la differenza anche contro squadre di alto livello.

ANCORA INCERTO – Il suo futuro è ancora tutto da decidere, ma una cosa è certa: Nico Paz è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo. L’Inter resta alla finestra, sperando di poter convincere il giocatore e battere la concorrenza del Real Madrid e dell’Arsenal.