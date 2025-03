Nico Paz, l’Inter e il rapporto con Zanetti: il papà rivela la verità sul futuro

Cosa c’è nel futuro di Nico Paz? A parlarne è direttamente suo papà. L’ex calciatore Pablo Paz spiega il suo rapporto con Javier Zanetti, l’Inter e il Como.

RIVELAZIONI – Il nome di Nico Paz e quello dell’Inter, ormai, viaggiano di pari passo. Che sia un semplice sogno di mercato o uno scenario concreto e possibile da realizzare non è ancora dato sapersi. Sono, infatti, diverse e controverse le versioni legate al futuro dell’attaccante del Como, il cui controllo è ancora nelle mani del Real Madrid. Nelle ultime ore ha provato a fare luce sulla questione una figura strettamente collegata al calciatore argentino: suo padre, l’ex difensore Pablo Paz.

Nico Paz, dal rapporto con Zanetti al futuro: il papà racconta le reali intenzioni tra Inter e Como

IL RAPPORTO – Intervistato da La Provincia di Como, il padre di Nico Paz ha spiegato le attuali sensazioni del classe 2004, rivelando anche quelle che sono le intenzioni future. Nel farlo il papà dell’attaccante del Como non ha potuto non spiegare il rapporto che intercorre fra la sua famiglia e quella di Javier Zanetti, col quale è stato spesso immortalato insieme, alimentando i rumors di una vicinanza all’Inter. Pablo in merito ha dichiarato: «Nico Paz all’Inter? Ma no, io e Javier Zanetti siamo molto amici, eravamo compagni di camera in Nazionale, figuratevi. Un ritrovo tra amici, ogni tanto ci vediamo».

IL FUTURO – Il rapporto stretto fra la famiglia di Nico Paz e Javier Zanetti, dunque, sembrerebbe non interessare l’Inter. Tra l’altro, sempre a detta del padre del giovane argentino, più che nerazzurro, il futuro del ragazzo potrebbe continuare ad essere biancoblù: «Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con Fabregas è come essere a un master universitario. Gli piace tutto qui, la squadra, il gruppo, la gente. Anche io sarei d’accordo. Poi, certo, ci sono in ballo interessi superiori. Ma un altro anno qui sarebbe ok». Questa, dunque, la verità raccontata dal padre di Nico Paz sul futuro del giovane prodigio.