Nico Paz-Inter, il Como in una posizione di forza. Il motivo – Sky

Nico Paz è uno dei giocatori che l’Inter segue per l’estate. Il club nerazzurro ha fatto più di qualche mossa, il Como è però in una posizione di forza. Lo spiega Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

INTERESSE – L’Inter segue con grande interesse Nico Paz, il trequartista del Como che anche oggi ha segnato un bellissimo gol contro l’Atalanta. Lo spagnolo classe 2004 ha siglato la sua quinta rete in campionato e adesso comincia veramente a impressionare per le sue prestazioni in campo. La dirigenza nerazzurra lo vorrebbe in vista della prossima stagione, ma c’è una difficoltà a riguardo.

Nico Paz, l’Inter entra in una situazione difficile!

TRATTATIVA – In questo momento prima che con il Como bisognerà trattare con il Real Madrid. I Blancos hanno clausole di recompra per tre anni e possono riacquistare Nico Paz in qualsiasi momento. Ogni estate il prezzo salirà, ma sarà comunque nelle possibilità della proprietà spagnola. Non solo questo, il Como è in una posizione di forza. Potrebbe eliminare le clausole e acquistare il giocatore a titolo definitivo semplicemente spendendo una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Poi sarà in grado di fare il proprio prezzo di Paz, che difficilmente partirà in direzione Inter. La situazione è in evoluzione.