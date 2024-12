Nico Paz, indizi di mercato con l’Inter? Zanetti la chiave!

Nico Paz è uno dei giocatori rivelazione di questo campionato, dopo un inizio di livello con la maglia del Como. Argentino, anche l’Inter ha messo i suoi occhi su di lui. E dall’account social del Botinero – ristorante di Javier Zanetti – ci sarebbe anche un indizio di mercato…

PROFILO INTERESSANTE – Nico Paz con il Como sta mostrando buonissime cose. Tredici presenze alla sua prima esperienza in Serie A, condite da 4 assist e 1 gol. Uno dei giovani più interessanti del nostro campionato che, non a caso, ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre. Fra queste anche l’Inter, con gli uomini mercato nerazzurri che lo stanno osservando da vicino per capire se possa essere un profilo su cui sia possibile investire per il futuro, secondo le direttive per il calciomercato dettate dalla nuova proprietà Oaktree.

Nico Paz all’Inter, Javier Zanetti la chiave? Un indizio di mercato

INDIZIO DI MERCATO – Un possibile indizio in quest’ottica arriva, come ormai spesso accade, dai Social Network. Con Instagram che, nel dettaglio, sottolinea un curioso episodio. Ovvero la presenza di Nico Paz a cena dal vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. O meglio, nel suo ristorante, il Botinero, a Milano. Il cui account ha pubblicato una storia con il trequartista argentino. Chiaramente si tratta solo di speculazioni, ma non è da escludere che proprio il vicepresidente nerazzurro possa essere la chiave per sbloccare una trattativa che porterebbe il giovane del Como a disposizione di Simone Inzaghi.