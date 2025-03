Nico Paz il volto dell’Inter del futuro! Le prospettive con Inzaghi – TS

Nico Paz è il talento che sta brillando in questa stagione al Como. Il giocatore è seguito dall’Inter, che ci vede il giocatore del futuro. Il racconto di Tuttosport.

TALENTO! – Nico Paz rappresenta il volto dell’Inter del futuro! Il talento argentino sta brillando in questa stagione di Serie A e ha conquistato l’interesse della dirigenza nerazzurra. Da mesi si parla dell’avvicinamento della società al centrocampista, che però è ancora di proprietà del Real Madrid. I blancos possono esercitare una recompra a prezzi contenuti nei prossimi tre anni e Carlo Ancelotti ha mostrato un chiaro interesse nei confronti del calciatore.

Nico Paz e il ruolo all’Inter

PIANO – Al Real Madrid comunque lo spazio non sarà lo stesso e Simone Inzaghi può garantire un futuro da protagonista al centrocampista. Simone Inzaghi vede in Nico Paz il prossimo Luis Alberto, ossia una mezzala di qualità in grado di rompere le linee della squadra avversaria. Sul centro-sinistra sarebbe il sostituto naturale di Henrikh Mkhitaryan, che comunque pare in calo nell’ultimo anno. L’Inter vuole acquistarlo anche tramite i buoni rapporti di Javier Zanetti con il papà Pablo, ma ovviamente ciò non basterà. Servirà trovare la quadra economica e non è da sottovalutare affatto la posizione del Como.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino