Nico Paz dà la disponibilità all’Inter! Manca ancora un passo – CdS

Nico Paz si rende disponibile per il trasferimento all’Inter nella prossima estate. Manca un passo importante, Real Madrid e Como ostacoli difficili da superare.

OSTACOLI – Nelle ultime settimane Real Madrid e Como si sono riavvicinate per parlare del futuro di Nico Paz. Entrambi i club sono d’accordo sul fatto che il talento argentino debba rimanere un altro anno in Italia per crescere. Ciò non toglierebbe comunque la possibilità ai Blancos di riprendere il giocatore, su cui c’è una clausola per la recompra sia nel 2026 (10 milioni) che nel 2027 (11 milioni di euro). Dopo il Como punta a comprare definitivamente Nico Paz e non avrebbe problemi a presentare un’offerta molto alta al Real Madrid.

DISPONIBILE! – Nico Paz sarebbe aperto alla possibilità di un altro anno a Como, ma secondo il Corriere dello Sport avrebbe aperto anche al trasferimento all’Inter. L’attrattiva di un club di primo ordine nel mondo come l’Inter aiuta nell’operazione in cui Javier Zanetti ricopre un ruolo importantissimo. La sua amicizia con Pablo Paz, padre di Nico, favorisce i rapporti e le eventuali trattative per portare a Milano il talento. Simone Inzaghi ha già un piano per il giovane: futuro da mezz’ala e maglia da titolare nella sua nuova Inter. L’argentino andrebbe all’Inter, da capire però se forzerà la cessione con il Como. Senza questo passo non se ne farà nulla.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno