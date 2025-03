Nico Paz, il Como vuole tenerlo: strategia condivisa con il Real Madrid. Inter defilata?

Il Como è determinato a trattenere Nico Paz almeno per un’altra stagione. Il club lombardo, attualmente guidato da Cesc Fabregas, sta già lavorando in sinergia con il Real Madrid per delineare una strategia condivisa in vista della prossima estate. Il club spagnolo è pronto ad accontentarlo, a una condizione.

NESSUN RISCATTO – Quando il Real Madrid ha ceduto Nico Paz al Como per 6 milioni di euro, si è assicurato un diritto di recompra su tre anni, con cifre crescenti: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Inoltre, il club spagnolo mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita, una clausola che rende ancora più complicata qualsiasi operazione di trasferimento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Real Madrid ha già deciso di non esercitare la recompra nel 2025, ma ad una condizione ben precisa: che Nico Paz resti al Como. L’obiettivo delle Merengues è permettere al centrocampista classe 2004 di consolidare la sua crescita calcistica in una realtà in cui sta trovando continuità e spazio. Questo accordo tra le due società rappresenta una barriera importante per le squadre interessate al giocatore.

Como vuole tenere Nico Paz. Ma Inter alla finestra!

SUL FUTURO – L’idea del Como è chiara: proseguire il proprio progetto tecnico attorno a Nico Paz e al suo allenatore, Cesc Fabregas. La società vuole confermare entrambi almeno per un’altra stagione, consapevole del valore del giovane talento argentino e del lavoro che Fabregas sta svolgendo per valorizzarlo. L’Inter continua a monitorare la situazione, ma il club nerazzurro si trova di fronte a una trattativa particolarmente difficile. L’unico spiraglio per l’Inter potrebbe essere la volontà del calciatore, ma al momento Nico Paz non ha espresso alcun desiderio di lasciare il Como.