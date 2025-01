Nico Paz, il Como studia il riscatto e prepara l’offerta al Real Madrid! All’Inter piace – Sky

Il Como dimostra ancora una volta di voler recitare un ruolo da protagonista, non solo sul campo ma anche nelle dinamiche del calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società biancoblu sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta per il cartellino di Nico Paz, che piace anche all’Inter.

ANTI-RECOMPRA – La strategia del Como per assicurarsi Nico Paz è chiara: mettere sul piatto un’offerta di 15 milioni di euro per assicurarsi definitivamente il suo cartellino. Questa rappresenterebbe una sorta di “assicurazione” contro il diritto di recompra che il Real Madrid potrebbe esercitare su Paz. Il gioiello argentino è uno dei prospetti più interessanti di questo campionato. Calciatore tecnico e duttile, ha dimostrato di avere qualità che vanno ben oltre la sua giovane età, attirando l’attenzione anche dell’Inter. La squadra nerazzurra osserva da tempo il ragazzo e attende sviluppi sul suo futuro. Questa operazione rappresenta un ulteriore tassello nel progetto ambizioso della società lariana, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper crescere sia in campo che fuori.