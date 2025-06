Nico Paz si allontana dall’Inter! Real Madrid verso una scelta – Sky

Nico Paz sembra sempre più vicino alla permanenza al Como nella prossima stagione, con l’Inter che non può far altro che registrare una realtà.

DECISIONE VICINA – I destini di Nico Paz e Inter non appaiono destinati a intrecciarsi, almeno nella prossima stagione. Questo è quanto confermato da Sky Sport, secondo cui il Real Madrid non dovrebbe esercitare il diritto di recompra dal Como. Una decisione che comporterà la permanenza dell’argentino nel Club lariano, in piena aderenza rispetto a quanto chiesto da Cesc Fabregas nel corso degli ultimi mesi. Il tecnico catalano, infatti, si è impegnato in prima persona per convincere le merengues dell’opportunità di far restare il gioiello sudamericano in Italia – dove potrà crescere giocando con continuità – almeno per un’altra stagione. Con i blancos che potranno riportare il classe 2004, al momento ritenuto più opportuno, versando una cifra più alta di quella pattuita per quest’anno.

Nico Paz verso la permanenza al Como, l’Inter reagisce così!

VECCHIA STRATEGIA – Con Nico Paz che si allontana chiaramente dal mondo nerazzurro, l’Inter è chiamata a spostare la sua attenzione su profili diversi per il ruolo di mezzala/trequartista. Il 3-4-2-1, su cui Cristian Chivu intende puntare con non poca frequenza, richiede la presenza di un fantasista di qualità in grado di agire in funzione di raccordo tra i due reparti avanzati. Un compito che Nico Paz ha dimostrato di saper svolgere in maniera eccellente, tanto da spingere la dirigenza nerazzurra ad utilizzare Javier Zanetti per provare a ottenere l’effetto auspicato. Ciò non si è verificato, ma la strategia resta sempre la medesima. Il nuovo acquisto dovrà saper coniugare una carta d’identità compatibile con la “linea verde” nerazzurra con delle qualità assolute sul piano tecnico e tattico.