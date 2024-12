Nico Paz alletta l’Inter: un incontro accende la suggestione di mercato!

Nico Paz movimenta il mercato, con l’Inter ingolosita e pronta a muoversi. Un recente incontro informale tra le parti accende la suggestione.

RIFLETTORI – Non è la prima volta che il nome di Nico Paz viene associato all’Inter. Anche negli scorsi mesi il centrocampista del Como era stato avvicinato al club nerazzurro che, com’è risaputo, ha da sempre un debole per i giovani talenti di prospetto come anche per i calciatori argentini. Il classe 2004 ha tutte queste caratteristiche, con l’aggiunta della sua poliedricità in campo. Nato come difensore, Nico Paz ha avuto modo di sperimentare in attacco per poi essere arretrato a centrocampo, dove gioca attualmente. I numeri e le prestazioni hanno fatto accendere i riflettori sullo spagnolo che, naturalizzato argentino, ha ricevuto anche la chiamata dal CT Lionel Scaloni.

Nico Paz, dall’asse Como-Real Madrid all’incontro con l’Inter

SCENARIO – Nico Paz ha attirato su di sé l’attenzione di molti club, con l’Inter però che appare molto più intenzionata a muoversi rispetto alle altre secondo SportMediaset. La situazione, tuttavia, non è delle più semplici perché oltre al Como, che ha acquistato il giovane a titolo definitivo a 6 milioni di euro dal Real Madrid, c’è ancora proprio lo stesso club spagnolo con cui fare i conti. I Merengues, infatti, vantano un diritto di re-compra triennale, esercitabile fino al 2027, a 12 milioni di euro su Nico Paz. Per questo motivo chiunque risulti interessato all’acquisto del calciatore dovrà quasi sicuramente vedersela col Real Madrid, oltre che col Como.

L’INCONTRO – In tutto questo scenario c’è sempre l’Inter che fa capolino, soprattutto dopo un particolare incontro che accende la suggestione di mercato. Nico Paz, infatti, di recente ha avuto modo di confrontarsi con l’ambiente nerazzurro in occasione della cena benefica organizzata dalla Fondazioni Pupi. All’evento di Javier Zanetti era presente anche Piero Ausilio, che non si sarà certamente fatto sfuggire l’occasione di lanciare l’amo.