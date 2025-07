Nico Gonzalez piano B sempre vivo per l’Inter: la valutazione – Sky

L’Inter avrebbe un’alternativa ad Ademola Lookman, ossia Nico Gonzalez. L’Atalanta rimane ferma e decisa nelle sue posizioni. I nerazzurri adesso guardano in casa Juventus.

NOME NUOVO – L’Inter in questa sessione di mercato ‘riacquista’ Hakan Calhanoglu ormai dato per uscente, direzione Turchia. L’agente del turco rassicura il mondo nerazzurro sulla permanenza anche del prossimo anno del giocatore. Rimane calda ma sostanzialmente bloccata la trattativa di Ademola Lookman dove in Viale della Liberazione ritengono congrua l’offerta di 40 milioni. L’Atalanta fa muro chiedendo 50 milioni. In questi giorni anche su Sky Sport si fa strada un nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Il calciatore in questione è Nico Gonzalez, che ha caratteristiche simili al nigeriano ma più propenso a giocare lateralmente ed ad inserirsi per andare a chiudere l’azione. Giocatore diverso anche nel prezzo perché la Juventus partirebbe da una base di 20-22 milioni. Lookman rimane il vero obiettivo, l’unico vero acquisto che sposterebbe gli equilibri in campionato.

L’Inter se non arriva Lookman ha una soluzione

JOLLY – L’Inter certamente ha buone ragioni per non essere molto convinta dell’argentino, soprattutto considerando la spesa non proprio economica. Per quanto riguarda i numeri e le prestazioni della passata stagione Nico Gonzalez, il giocatore ha messo a segno 5 centri stagionali e 4 assist. Numeri nettamente al di sotto del suo valore in campo ma bisogna considerare che tutto il movimento Juventus non ha vissuto il hanno migliore nella passata stagione. Ecco perché i nerazzurri potrebbero far rivivere una seconda primavera all’argentino. Con la Fiorentina in 3 stagioni dal 2021 al 2024 ha siglato ben 38 gol e 15 assist, un ruolino di marcia decisamente da grande squadra. Se non si dovesse concretizzare la trattativa con l’Atalanta ecco che Gonzales potrebbe essere non un semplice ripiego ma un’arma in più nelle mani di Cristian Chivu.