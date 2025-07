Nico Gonzalez il piano B dell’Inter: oggi una mossa chiara – Sky

Nico Gonzalez rimane una pista alternativa a Lookman per l’Inter, tant’è che nella giornata odierna c’è stata una mossa da parte dei nerazzurri.

ALTERNATIVA – Nico Gonzalez della Juventus è il piano B dell’Inter. Continua a ribadirlo Gianluca Di Marzio, che poco fa aveva raccontato anche di una provocazione dell’Atalanta al club meneghino (vedi articolo). Lo stesso esperto di mercato, in collegamento da Reggio Calabria per Sky Calciomercato – L’Originale, ha raccontato appunto le ultime sull’argentino. Infatti, oggi la dirigenza interista ha contattato nuovamente gli agenti del giocatore con un passato alla Fiorentina per sondare il terreno e chiedere informazioni in caso di mancato arrivo di Lookman. Ma di che cifra si parla per l’argentino della Juventus?

La valutazione per Nico Gonzalez: oggi l’Inter ha contattato gli agenti

VALUTAZIONE – Sempre secondo Gianluca Di Marzio, Nico Gonzalez resta il profilo alternativo a Lookman per un’operazione da circa 20 milioni di euro. I nuovi contatti con l’entourage del ragazzo confermano che la Beneamata non vuole assolutamente farsi trovare impreparata in caso di muro dell’Atalanta. Nella scorsa stagione, lo juventino ha messo a referto cinque gol e quattro assist in 38 partite complessive. Nico potrebbe rientrare nel mirino dell’Atalanta in caso di addio dello stesso Lookman all’Inter.