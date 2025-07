Nico Gonzalez-Inter è una possibilità? La risposta di Romano

Nel pomeriggio c’è chi ha parlato di un possibile interessamento dell’Inter per Nico Gonzalez della Juventus. Fabrizio Romano su Youtube ha risposto su questo accostamento.

SMENTITA – La bomba relativa ad Ademola Lookman è realtà. L’Inter vuole il calciatore dell’Atalanta e ha raccolto una risposta positiva da quest’ultimo. Il nigeriano vorrebbe vestire la maglia del club meneghino e spinge per l’addio ai bergamaschi, che però fanno una richiesta più alta in Italia piuttosto che all’estero. La trattativa è molto complicata, anche se l’obiettivo principale è non cadere in un Koopmeiners-bis. Non si vuole arrivare fino alla fine di agosto senza l’acquisto in attacco per Cristian Chivu. Per questo motivo la dirigenza ha in mente alcune alternative, tra cui però non ci sono i nomi paventati nelle ultime ore come l’attaccante della Juventus Nico Gonzalez. Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha smentito i profili dati dopo Lookman: «Nico Gonzalez è una possibilità per l’Inter? Non ci sono contatti approfonditi o concreti tra Inter e Juventus né con gli agenti del calciatore. I nerazzurri vogliono quel tipo di giocatore e sicuramente hanno più alternative. Non ci risulta che il discorso Openda sia particolarmente avanzato anche per caratteristiche e costi»