Newcastle, pioggia di milioni in Italia: nel mirino anche Brozovic (e Conte) – TS

La nuova priorità saudita è pronta e investire tanti milioni nel calcio, con occhio di riguardo verso l’Italia e la Serie A. Secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, può puntare anche agli interisti de Vrij e Brozovic, e attenzione a Conte.

IN ITALIA – L’Inter tratta il rinnovo di Marcelo Brozovic, secondo il quotidiano di Torino, il croato interessa anche al Newcastle. Attenzione anche al nome di Stefan de Vrij, altro giocatore per il quale Raiola si stava muovendo, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Indiscrezioni anche per quanto riguarda l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte. La società sarebbe in forte pressing, l’impressione però è che non possa bastare la garanzia di avere e disposizione un budget di proporzioni spaventose per accettare l’incarico.

Fonte: TuttoSport