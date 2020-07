Newcastle, Bruce: “Lazaro, parleremo con Inter. Prestito? Vediamo…”

Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato del futuro di Valentino Lazaro, centrocampista di destra in prestito con diritto di riscatto dall’Inter

SITUAZIONE – Queste le parole di Steve Bruce, allenatore del Newcastle, riportate dal ChronicleLive sul futuro di Valentino Lazaro, centrocampista di destra in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, e di Nabil Bentaleb, in prestito dallo Schalke 04. «Dobbiamo parlare con i rispettivi club per cercare di rendere la permanenza in via definitiva di alcuni di essi. Se l’alternativa possa essere averli in prestito per un’altra stagione? Vediamo come si sviluppa la situazione».