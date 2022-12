Neto vuole ritornare in Italia: Inter valuta insieme ad altri due nomi – Sky

La dirigenza dell’Inter è pronta a scendere sul mercato per regalare a Inzaghi un portiere da poter affiancare a Onana. Handanovic è in scadenza e potrebbe non rinnovare con i nerazzurri. Per questo si stanno già valutando diversi profili tra cui il brasiliano Norberto Neto. Su questa situazione ha fornito ulteriori aggiornamenti il giornalista Davide Abrescia su Sky Sport24.

VOGLIA DI ITALIA − Come è ormai noto, l’Inter è alla ricerca di un portiere da poter affiancare ad Andrè Onana nella prossima stagione. Il capitano Samir Handanovic è in scadenza di contratto, ma il suo rinnovo con i nerazzurri è tutt’altro che certo. Tra i vari portieri seguiti dal club milanese, c’è anche l’ex Juventus Norberto Neto. Il giornalista Davide Abrescia ospite a Sky Sport24 ha fatto il punto della situazione sul portiere brasiliano: «Parlando di portieri e di calciomercato delle italiane Neto è un profilo che potrebbe interessare all’Inter. Uno di quelli che è sull’agenda di Ausilio e di Marotta per affiancare un portiere ad Onana. C’è da definire il futuro di Handanovic e uno dei portieri insieme a Sommer e insieme a Rossi è appunto Neto. Lui tornerebbe volentieri in Italia e quindi è un profilo che l’Inter segue».

Fonte: Sky Sport24.