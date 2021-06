Neto per la porta dell’Inter? Conferme dalla Spagna: corsa a tre

Dopo l’arrivo di Alex Cordaz ufficializzato in giornata (vedi comunicato), l’Inter sembra puntare a un altro portiere. Si tratta di Norberto Neto del Barcellona (ed ex Juventus), su cui è forte anche l’interesse di Milan e Roma. A riportarlo il quotidiano spagnolo SPORT.

OBIETTIVO PER LA PORTA – Inter pronta a sostituire Samir Handanovic? Dalla Spagna arrivano voci in tal senso. Secondo il quotidiano SPORT, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il portiere Norberto Neto del Barcellona, con un passato anche in Serie A alla Fiorentina e alla Juventus. I catalani sono pronti a lasciar partire l’estremo difensore, ma non senza incassare almeno 16 milioni di euro dal suo trasferimento. Una cifra difficile da raggiungere, considerato che si tratta di un portiere di riserva e fermo da circa due anni. Non solo l’Inter però sul giocatore: anche il Milan e la Roma sarebbero interessate al suo acquisto.

Fonte: SPORT.es