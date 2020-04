Nell’elenco degli esterni per l’Inter ora c’Ã¨ anche Jesus Corona – CdS

Nell’elenco degli esterni per l’Inter ora c’è anche...

Nell’elenco degli esterni per l’Inter ora c’è anche Jesus Corona – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter è interessata a Corona del Porto. L’esterno messicano è uno dei nomi nella lista dei nuovi cursori di fascia.

OPZIONE IN FASCIA – Un nuovo nome sulla fascia per l’Inter. Le voci sono iniziate in Portogallo: i nerazzurri seguono Corona, esterno del Porto. Il messicano è da sempre considerato un talento e ha una clausola rescissoria di 50 milioni. Attenzione però alla sua volontà. Il Tecatito virrebbe provare a confrontarsi con un campionato di livello superiore e l’Inter sarebbe un’occasione decisamente apprezzata.

CAMBIAMENTI IN VISTA – Una volontà quella del classe 1993 che ben si sposa con le necessità tecniche della società. Sulle fasce infatti l’Inter cerca maggiore qualità e ha in dubbio i riscatti di Moses e Biraghi più l’addio certo di Asamoah. Corona diventerebbe un’ottima alternativa anche a Candreva, che per quanto sia un fedelissimo di Conte è un classe 1987.