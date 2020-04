Nella corsa a Icardi si iscrive anche l’Atletico Madrid – TS

“Tuttosport” scrive che l’Atletico Madrid sta pensando a Mauro Icardi. I contatti con Wanda Nara sono cominciati.

VECCHIO INTERESSE – Torna in gioco anche l’Atletico Madrid nell’intreccio sul futuro di Mauro Icardi.Il club spagnolo si era già interessato sul finire della scorsa stagione, nel momento di massima tensione con l’Inter. Ora i Colchoneros potrebbero rappresentare l’approdo a sorpresa per il centravanti, nel caso in cui Maurito e la moglie-agente Wanda Nara preferiscano lasciare comunque Parigi malgrado il riscatto del cartellio.

VOLONTA’ DI FAMIGLIA – Il ruolo di Wanda Nara è centrale. Non sembra entusiasta di Parigi e la sua preferenza andrebbe a un ritorno in Italia. Questo costringerebbe il Psg a prendere in considerazione una cessione. La destinazione calcistica sarebbe solo una, la Juventus. Ma questa pista non garantisce ancora una soluzione sicura.

CONTATTI – Ci sarebbero già stati contatti tra Wanda e Simeone. Icardi ha sempre valutato la Spagna come prima alternativa all’Italia. Alla fine dell’ultimo mercato estivo ha accettato la Francia come ripirgo negli ultimi minuti. Non vorrebbe andare a giocare in Inghilterra. Ecco perché Wanda, nei suoi sondaggi da agente del marito, avrebbe parlato con l’allenatore dell’Atletico.