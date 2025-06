Nel mirino dell’Inter ci sono due centrocampisti del Parma – TS

Nelle chiacchierate che stanno facendo Inter e Parma si è parlato anche di due centrocampisti, che piacciono parecchio ai nerazzurri.

PIACCIONO – L’Inter segue Bonny e Leoni del Parma, e questo non è più un mistero, ma i nerazzurri, durante le lunghe chiacchierate sia faccia a faccia che a telefono con i dirigenti del Parma (Federico Cherubini in primis), hanno avanzato anche il loro interesse nei confronti di due centrocampisti: Adrian Bernabe e Mandela Keita. Il primo è un centrocampista offensivo spagnolo, che può giocare anche davanti la difesa in posizione di regista. Potrebbe diventare il vice Calhanoglu in caso di addio di Kristian Asllani Peraltro quest’anno ha già segnato alla Beneamata, nel clamoroso 2-2 del Tardini, trafiggendo Sommer con una conclusione secca dalla distanza.

Bernabè e Mandela Keita nel mirino dell’Inter: Asllani il fattore

CONDIZIONE -Quanto a Mandela Keita, è un centrocampista più difensivo. Keita, ragazzo belga, è un mediano che è cresciuto vistosamente sotto la gestione di Chivu. Entrambi potrebbero fare al caso dell’Inter. Ma ovviamente tanto dipenderà, scrive Tuttosport, dal futuro di Asllani. L’albanese, peraltro, dopo la partita tra Lettonia e Albania ha chiosato così sul proprio domani in nerazzurro. Intanto si unirà negli States per il Mondiale per Club insieme alla squadra di Cristian Chivu.