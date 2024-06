Ndoye seguito sempre dall’Inter: scout e doppio motivo! − Sky

Ndoye rimane in orbita Inter. L’esterno del Bologna non si nasconde e stasera ha timbrato in Svizzera-Germania. La situazione intorno al funambolico svizzero.

SEGUITO – L’Inter non molla Dan Ndoye, che questa sera si è fatto notare segnando il gol del momentaneo 1-0 in Svizzera-Germania. Per sua sfortuna, non è stato il gol decisivo che ha permesso alla nazionale elvetica di passare il turno col primo posto, perché al 93′ Fullkrug ha consegnato il pari e il primato alla Germania. Ma per Ndoye e la Svizzera sono arrivati comunque gli ottavi di finale, dove potranno incontrare anche l’Italia. A tal proposito, ci tiene anche Yann Sommer. Ritornando alle tematiche di mercato: Ndoye, come riferisce Manuele Baiocchini di Sky Sport, è seguito dall’Inter.

Ndoye-Inter, fari puntati: e c’è il motivo Dumfries!

SOSTITUTO – L’Inter segue Ndoye non solo per le sue grandi qualità tecniche e di corsa, ma anche perché il futuro di Denzel Dumfries rimane piuttosto in bilico. Il difensore olandese, al momento impegnato a Euro 2024, non ha ancora rinnovato il suo contratto col club nerazzurro. Nonostante le parole di amore che arrivano dalla Germania, la situazione di Dumfries è ancora tutta da definire. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e se non dovesse trovare un accordo, allora l’Inter lo metterà immediatamente sul mercato per cederlo e non perderlo a zero il prossimo anno.