Ndoye obiettivo dell’Inter: l’Europeo può aiutare il Bologna – Sky

Dan Ndoye, obiettivo di mercato dell’Inter, sta dimostrando il proprio valore nel corso della spedizione della sua Svizzera agli Europei. Le sue prestazioni non fanno altro che incontrare il favore del Bologna, pronto a incrementarne il valore di mercato.

LA SITUAZIONE – Dan Ndoye è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per sostituire Denzel Dumfries in caso di sua cessione nella sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di definire la situazione relativa al proprio esterno olandese, il cui contratto è in scadenza nel 2025, prima di decidere se affondare il colpo per lo svizzero. Tenendo conto del rendimento di quest’ultimo negli ultimi Europei, emerge in maniera evidente il motivo alla base del forte interesse dell’Inter per lui.

Ndoye protagonista della Svizzera agli Europei: il Bologna gongola, l’Inter meno

LA SPERANZA – Come riportato da Sky Sport, il giocatore piace all’Inter da tempo. Non a caso, Dario Baccin è stato avvistato allo stadio in occasione del match giocato dalla Svizzera contro l’Ungheria. Quel che è certo è che l’Inter non avrebbe voluto un tenore delle prestazioni quale quello che si è verificato finora da parte di Ndoye. Il suo rendimento sta andando in crescendo, tanto che la sua miglior gara è stata quella disputata contro la Germania. Oltre al gol, l’intera prestazione del classe 2000 nell’ultimo impegno con la sua Nazionale ne ha certificato un probabile aumento di valore sul mercato.