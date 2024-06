Ndoye-Inter… Da vicino! E occhio ad un asse con la Sampdoria

Ndoye e non solo. L’Inter è molto attiva in questo momento. Da monitorare un promettente ragazzo della Sampdoria di Pirlo.

MOVIMENTI – Luca Marchetti, dalle colonne di Tmw, si è espresso sulle prossime mosse dell’Inter: «L’Inter e il Genoa sono in continuo contatto per trovare l’accordo definitivo per Martinez. Nell’operazione, come contropartita, i rossoblù hanno individuato Oristanio. Nel frattempo continua ad essere monitorato Ndoye del Bologna: ieri sera visionato all’opera contro la Svizzera. E sempre i nerazzurri hanno messo gli occhi su Giovanni Leoni, difensore giovanissimo (e promettentissimo) della Sampdoria. L’idea sarebbe di prenderlo per lasciarlo almeno un’altra stagione a Genova».

Ndoye-Inter, c’è qualcosa? Ieri Baccin a Colonia!

VISIONATO – A proposito di Ndoye, ieri il vice Direttore Sportivo dell’Inter, Dario Baccin, ha visionato l’esterno del Bologna da vicino, ossia direttamente dallo stadio di Colonia assistendo al pareggio tra Scozia e Svizzera. Rispetto alle ultime uscite, sia con la Nazionale che con il Bologna, ieri sera Ndoye ha giocato anche da centravanti. All’Inter piace per la sua capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità. Certamente ha bisogno di crescere e migliorare sottoporta, vista la poca incisività nel fare gol. In questa stagione al Bologna ha segnato appena due gol in 34 partite. Uno solo in Serie A, l’altro in Coppa Italia proprio contro l’Inter.