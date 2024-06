Ndoye, l’Inter non molla la presa. Arriva la mossa di Baccin – Sky

Dan Ndoye è una delle alternative a Denzel Dumfries per il futuro dell’Inter sulla fascia destra. Uno dei dirigenti nerazzurri, Dario Baccin, ha fatto una mossa per Sky Sport.

CAMBIO – Dan Ndoye questa sera ha giocato da titolare in Scozia–Svizzera, finita con il risultato di 1-1. All’esterno del Bologna è stato annullato un gol ed inoltre ha sbagliato un’occasione a tu per tu con il portiere avversario. Ha giocato in un ruolo anomalo per lui, vale a dire la punta. L’Inter lo osserva da tempo in maniera attenta soprattutto a causa della situazione di Denzel Dumfries, che potrebbe lasciare il club nerazzurro già in estate qualora non arrivasse il rinnovo di contratto.

MOSSA – Dario Baccin, uno dei volti della dirigenza dell’Inter, ha visionato Ndoye ancora. Questa volta però con la maglia della Svizzera ed in una partita internazionale. L’uomo nerazzurro ha guardato Scozia-Svizzera direttamente da Colonia, dallo stadio in cui si è giocato il match del gruppo A degli Europei. Baccin aveva già osservato l’esterno, che ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro per il Bologna. Oltre al già citato Ndoye sul taccuino della società meneghina c’è anche Matty Cash, terzino dell’Aston Villa di 26 anni e di origine polacca.