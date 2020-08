Ndombelé, Tottenham alza il muro: “Levy inflessibile, ma l’Inter non molla”

Ndombele

Ndombelé continua a essere una delle priorità dell’Inter. Secondo il giornalista francese Mohamed Bouhafsi, il club nerazzurro sta cercando di abbattere il muro alzato dal Tottenham di Mourinho. Di seguito i dettagli

MURO DA ABBATTERE – Tanguy Ndombelé piace molto all’Inter, che sta cercando di mettere in piedi uno scambio con Milan Skriniar (vedi articolo). Il giornalista francese Mohamed Bouhafsi fa il punto della situazione: “Ndombelé resta la priorità dell’Inter. Conte non molla il francese. Il club nerazzurro ha chiacchierato più volte con il Tottenham, che non vuole lasciare andare il francese. Daniel Levy rimane inflessibile. I nerazzurri torneranno alla carica per il centrocampista”.