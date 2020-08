Ndombele-Skriniar, scambio in fase di stallo: Inter, 2 problemi. I dettagli

Ndombele è un’idea spuntata negli scorsi giorni per il mercato dell’Inter. In particolare, si parla di uno scambio con il Tottenham che potrebbe vedere l’inserimento di Skriniar. Persistono però alcuni problemi nella trattativa come riporta Dario Massara per SkySport24

FASE DI STALLO – E’ iniziata una trattativa per Tanguy Ndombele all’Inter. Nei discorsi, è stato inserito Milan Skriniar in un possibile scambio. La trattativa non è semplice: gli inglesi hanno investito 60 milioni per portare il francese al Tottenham. Inoltre il difensore centrale ha un ingaggio pesante e attualmente fuori dai parametri del Tottenham. Per questo lo scambio sta vivendo una fase di stallo.