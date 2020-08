NdombÃ©lÃ©, l’Inter accelera: si lavora col Tottenham e col calciatore

Ndombélé, l’Inter accelera: si lavora col Tottenham e col calciatore

Tanguy Ndombélé è sempre nel mirino dell’Inter che in questi giorni sembra stia accelerando la trattativa col Tottenham. Si sarebbe vicini a un accordo sull’entità del trasferimento

Tanguy Ndombélé è il nome caldo in questi giorni per il mercato dell’Inter. Secondo il giornalista di Telefoot Julien Maynard le due società sono vicine a un accordo sull’entità del trasferimento mentre ancora si lavora per convincere il giocatore: «L’Inter accelera la trattativa per Tanguy Ndombélé. Il club italiano è vicino a trovare un accordo col Tottenham sulla cifra del trasferimento. Resta da convincere il giocatore. Ci sono contatti con altri due club europei, ma al momento non è stata presa alcuna decisione. L’Inter cerca di introdurre una contropartita nella trattativa».