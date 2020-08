Ndombele-Inter, Tottenham detta condizioni: Spurs chiari con PSG – L10S

Si sta parlando da giorni del possibile trasferimento di Tanguy Ndombele all’Inter per Milan Skriniar al Tottenham che però alzerebbe il muro anche con il PSG

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, il Tottenham avrebbe fissato il prezzo per Tanguy Ndombele. Si tratterebbe di 70 milioni di euro, vale a dire la stessa cifra pagata dagli Spurs nell’estate 2019 per acquistare il centrocampista dal Lione. L’Inter (che finora avrebbe offerto lo scambio con il cartellino di Milan Skriniar, ndr) non si sarebbe avvicinata a questa somma. E lo stesso avrebbe fatto il PSG che avrebbe proposto un prestito, opzione respinta categoricamente dal club inglese.