Ndombele-Inter, Mourinho lo scarica! Via dal Tottenham: ecco il motivo

Ndombele è accostato all’Inter da alcuni giorni in un possibile scambio con Milan Skriniar. Il centrocampista, secondo quanto riporta il Daily Mail, non sarebbe affatto incedibile per il Tottenham. Anzi José Mourinho è pronto a cedere il calciatore di fronte un’offerta congrua

OBIETTIVO INTER IN PARTENZA – Dall’Inghilterra, si continua a parlare della possibile uscita di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Secondo le ultime novità, il Tottenham è pronto a lasciar partire il francese. Mourinho non lo ritiene adatto alla Premier League, ma ha necessità di recuperare una cifra congrua a quanto speso un anno fa. Per acquistarlo dal Lione, gli Spurs hanno speso 60 milioni di euro circa. L’Inter è accostata al centrocampista nell’ambito di uno scambio con Skriniar.