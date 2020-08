Ndombelé-Inter, Marotta lavora sull’operazione: distanza sull’ingaggio – SM

Ndombelé è il nome in cima alla lista dei desideri di Conte per il centrocampo dell’Inter. Come riportato da “Sport Mediaset”, Marotta vuole definire l’operazione facendo quadrare tutti i conti. Non solo per il cartellino (con scambio) ma anche per l’ingaggio (con riduzione)

COLPO IN MEZZO – Lavori in corso sull’asse Milano-Londra. Beppe Marotta è sulle tracce di Tanguy Ndombelé, centrocampista richiesto da Antonio Conte per la prossima stagione. I rapporti con il Tottenham sono buoni e potrebbero migliorare inserendo nell’operazione una pedina di scambio. Il primo nome è quello di Milan Skriniar, ma sulla lista c’è anche Ivan Perisic, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco (vedi articolo). In questo modo sarebbe meglio per tutti a livello economico e tecnico. Resta il problema relativo all’accordo sull’ingaggio di Ndombelé. I 10 milioni di euro lordi annui percepiti a Londra sono troppi per l’Inter, che ne offre massimo 6 all’anno. La trattativa tra le parti prosegue: l’Inter vuole regalarsi il classe ’96 francese.