Ndombelé finanzia il mercato di Mourinho, consapevole della situazione Inter

Ndombele

Ndombelé è uno dei centrocampisti seguiti dall’Inter per rinforzare il centrocampo di Conte per la prossima stagione. In Inghilterra – precisamente sul portale Express – assicurano che il francese è in uscita dal Tottenham ma Mourinho dovrà far quadrare tutti i conti per liberarsene

MERCATO AL RIBASSO – L’Inter ha comunicato al Tottenham di essere interessata all’acquisto di Tanguy Ndombelé. Ma la valutazione di oltre 60 milioni di euro non aiuta la trattativa. Il Presidente Daniel Levy vuole ricavare il più possibile dopo l’investimento fatto la scorsa estate dall’Olympique Lione. L’Inter però non sembra disposta a spendere queste cifre. Nonostante la richiesta di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo, quella del Tottenham continua a essere elevata dopo la crisi economica causata dal Covid-19 che ha colpito anche il mondo del calcio. La cessione di Ndombelé permetterebbe al Tottenham di finanziare il mercato in entrata. Facendo così contento José Mourinho che, come Levy, è consapevole di dover abbassare le richieste per permettere all’Inter di Conte di intervenire. In pratica, Ndombelé è in uscita dal Tottenham ma non può essere svenduto. Allo stesso tempo piace all’Inter, che reputa non congruo il suo prezzo. Situazione da sbloccare venendosi incontro. Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Express – Neil Fissler