Ndombelé all’Inter a prescindere da Conte: obiettivo chiaro con scambio – Sky

Ndombelé è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Romano – giornalista di “Sky Sport” – il suo eventuale arrivo non è strettamente legato alla permanenza di Conte, anzi

COLPO IN MEZZO – Sono giorni di lavoro su più tavoli per Beppe Marotta, che oltre al mercato deve iniziare a pensare anche al possibile ribaltone in panchina. Nonostante ciò, per Fabrizio Romano non ci sono dubbi sul primo obiettivo per il centrocampo che verrà: «Tanguy Ndombelé è un giocatore che l’Inter vuole prendere a prescindere dalla spaccatura con Antonio Conte, che va risolta. O andando avanti chiarendo definitivamente la situazione o separandosi dopo appena una stagione. Ndombelé piace tanto all’Inter per le caratteristiche ma la valutazione economica fatta dal Tottenham è molto alta. Si parte dai 60 milioni di euro spesi un anno fa, in su. Per questo l’Inter sta cercano di intavolare uno scambio più con Milan Skriniar che con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (di ritorno dal prestito al Bayern Monaco, ndr)». Questo il punto sul mercato dell’Inter fatto da Romano.