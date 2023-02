N’Dicka l’occasione Inter per l’estate, ma non per il post Skriniar! − CdS

L’Inter ha messo gli occhi su Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Una buona occasione per i nerazzurri anche perché il giocatore francese è in scadenza di contratto

OPPORTUNITÀ − N’Dicka nel mirino degli 007 dell’Inter. In estate, il club dovrà per forza di cose rivoluzionare la propria difesa. Milan Skriniar andrà al PSG, mentre le posizioni di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi rimangono ancora da capire. Il nome di N’Dicka, mancino dell’Eintracht Francoforte, è finito nella lista dei dirigenti nerazzurri. Non però per il dopo Milan Skriniar, per cui si fanno soprattutto due nomi (vedi articolo). Il ragazzo, infatti, può essere una buona pedina per riempire l’eventuale vuoto in mezzo. De Vrij non è sicuro di rinnovare, mentre per Acerbi c’è da convincere la Lazio ad abbassare il riscatto fissato un estate fa a quattro milioni di euro. N’Dicka è l’uomo giusto per colmarlo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno