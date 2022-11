Ndicka, non solo Inter! Juventus e Roma interessate: lo scenario – TS

Evan NDicka, difensore dell’Eintracht Francoforte, ha il contratto in scadenza a giugno. L’Inter segue interessata la vicenda, ma non è la sola: secondo Tuttosport è forte la concorrenza di Juventus e Roma

INTERESSE – Evan Ndicka è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il 23enne francese è finito nel mirino di diverse squadre europee, fra cui l’Inter. I nerazzurri però, secondo Tuttosport, si devono guardare dalla concorrenza di Juventus e Roma. I bianconeri, secondo il quotidiano, sono pronti a sfruttare gli ottimi rapporti instaurati con il club tedesco in occasione dell’acquisto di Kostic. È possibile, quindi, che la Juventus possa decidere di anticipare l’arrivo del difensore a gennaio, per battere la concorrenza delle rivali.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini