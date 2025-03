Il Napoli fa spesa in casa Inter? Nel mirino c’è un giocatore – CdS

Il Napoli in estate vorrà rafforzarsi per dare ad Antonio Conte una squadra ancor più competitiva rispetto a quella attuale. Gli azzurri potrebbero bussare alla porta dell’Inter.

PRESENTE E FUTURO – Il Napoli è in lotta per lo scudetto insieme all’Inter. La formazione di Antonio Conte dista in classifica appena tre punti e nel prossimo weekend ci saranno delle partite niente male per riconfigurare ulteriormente la situazione in cima alla graduatoria: i partenopei ospiteranno il Milan al Diego Armando Maradona, mentre l’Inter ospiterà in casa a San Siro l’Udinese. Ma il Napoli, oltre a guardare al presente, sta già riflettendo sul futuro. E a confermarlo ci ha pensato il Corriere dello Sport. Occhi soprattutto a centrocampo. Il DS Manna, che vorrebbe portare a Napoli l’ucraino Sudakov, in estate potrebbe ribussare alla porta dell’Inter per chiedere Davide Frattesi.

Il Napoli chiederà Frattesi di nuovo all’Inter: le ultime

DI NUOVO – Già a gennaio, infatti, il Napoli aveva chiesto informazioni all’Inter per Frattesi, trovando però il muro di Viale della Liberazione. Beppe Marotta e soci, infatti, hanno tagliato immediatamente sul nascere l’ipotesi di poter cedere un proprio giocatore ad una rivale diretta per la corsa allo scudetto. Ma in estate se ne potrebbe riparlare. D’altronde, Frattesi non ha mai nascosto la sua volontà di voler giocare di più. A gennaio anche la Roma si era fiondata sul centrocampista di Fidene.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini